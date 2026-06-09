Affaire Lyhanna : Lecornu réunit cinq ministres à Matignon sous la pression

Le Premier ministre convoque une réunion de crise ce mardi matin après les manifestations de colère et les critiques sur les dysfonctionnements du système judiciaire.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a convoqué ce mardi à 11h30 une réunion de crise à Matignon. Sont attendus les ministres de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, de l’Éducation et de l’Égalité. Cette réunion intervient après plusieurs jours de tensions et des milliers de manifestants descendus dans les rues lundi soir pour dénoncer le rôle des autorités dans l’affaire de la mort de Lyhanna, 11 ans, retrouvée sans vie le 4 juin dernier. Le gouvernement tente d’apporter des réponses concrètes alors que la colère populaire ne faiblit pas.

Plusieurs pistes de réforme sur la table

L’exécutif examine plusieurs pistes pour éviter la répétition de tels drames. Parmi les mesures évoquées figurent l’aggravation des peines pour certaines infractions et une réforme des règles de prescription. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a reconnu à plusieurs reprises l’existence de dysfonctionnements graves dans le système judiciaire. Le principal suspect, Jérôme Barella, a été incarcéré dans une prison du sud de la France où il doit être placé à l’isolement. Ce mardi matin, Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, sont également auditionnés par la commission des Lois du Sénat.

Les critiques se multiplient contre la lenteur de réaction de l’État. François Ruffin, député, a déclaré sur TF1 qu’il a fallu un drame supplémentaire pour qu’enfin le gouvernement bouge. La pression monte sur l’exécutif qui doit désormais transformer les annonces en actes. Les prochaines heures diront si les mesures envisagées suffiront à apaiser la colère et à restaurer la confiance dans les institutions judiciaires.