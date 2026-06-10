Lens : le maire interpelle le rectorat après une enquête visant un enseignant

Plusieurs familles ont reçu un appel à témoignage de la police dans une affaire impliquant un ancien professeur suspecté de consultation de contenus pédopornographiques.

Le maire de Lens Sylvain Robert a adressé un courrier au rectorat après que plusieurs familles de la commune ont reçu un appel à témoignage de la police. L’enquête vise un ancien enseignant suspecté d’avoir consulté des contenus pédopornographiques. Le professeur concerné a exercé dans la ville entre 2009 et 2025. Les parents d’élèves ont manifesté leur inquiétude auprès de l’édile, qui réclame désormais des éclaircissements sur la gestion de cette affaire sensible.

Des interrogations sur la gestion de l’affaire

Le courrier reçu par les familles émane du ministère de l’Intérieur et mentionne « une enquête en cours pour des faits de violences sur mineur par un professeur ». Cette formulation a suscité l’émoi dans la commune du Pas-de-Calais. Sylvain Robert s’interroge notamment sur les délais de réaction et les mesures prises par l’institution scolaire. Le maire souhaite comprendre si des signaux d’alerte ont été négligés pendant les années d’exercice de l’enseignant.

L’affaire soulève des questions sur le protocole suivi par l’Éducation nationale lorsqu’un membre du personnel fait l’objet d’une enquête pénale. Les autorités académiques n’ont pas encore communiqué officiellement sur le dossier. Les investigations policières se poursuivent, et les témoignages des familles pourraient être déterminants pour établir l’étendue des faits reprochés à l’ancien professeur.