Affaire Patrick Bruel : le parquet demande sa mise en examen et son placement en détention

Un nouveau tournant judiciaire secoue l’affaire Patrick Bruel. Le chanteur doit être présenté à trois juges d’instruction ce mercredi en vue d’une mise en examen pour des faits présumés de viols, tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant neuf plaignantes. Les faits reprochés s’étaleraient entre 2010 et 2019. Le parquet de Nanterre a également requis son placement en détention provisoire.

Cela intervient alors qu’une nouvelle femme a récemment porté des accusations contre l’artiste. Cette comédienne de 46 ans affirme avoir été victime d’une tentative de viol en 2000, alors qu’elle n’avait que 19 ans. Selon son récit, relayé par son avocate, elle aurait été invitée au domicile parisien du chanteur après un tournage de clip avant de parvenir à lui échapper. Elle a décidé de saisir la justice aujourd’hui, expliquant vouloir soutenir les autres plaignantes.

Patrick Bruel conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d’innocence. La décision des juges sur sa mise en examen et sur son éventuel placement en détention est désormais très attendue.