David Guetta électrise le Stade de France avec Jennifer Lopez et Akon en invités surprise

La promesse était grande, le résultat à la hauteur. Ce jeudi 11 juin, 80 000 spectateurs ont rempli l’enceinte de Saint-Denis pour la première date de l’Ultimate Monolith Show, trois concerts événements que David Guetta donnait pour la toute première fois en solo dans le plus grand stade de France. Le spectacle tire son nom d’un monolithe géant de plus de trente mètres érigé spécialement pour l’occasion. Après les sets d’Afrojack et d’Armin van Buuren en ouverture, le DJ de 58 ans a été ovationné à son entrée. « Paris, ce soir je joue dans ma ville, à la maison, là où tout a commencé. Ce premier show ça va être très spécial », a-t-il lancé, avant d’enchaîner les tubes dont Titanium et Right Now. Quelques heures avant le concert, il confiait au Parisien : « Quand je rentre dans le stade, je ne peux pas m’empêcher de me revoir dans la cave de mon père en train de m’entraîner et d’organiser des petites fêtes pour les élèves de mon lycée. »

Jennifer Lopez, Akon, feux d’artifice et larmes : une soirée qui restera dans les annales

La vraie surprise de la soirée est arrivée en plein milieu du set. Jennifer Lopez a fait son apparition sur scène pour interpréter Save Me Tonight, le titre sorti en mars avec Guetta, avant d’entonner son tube On the Floor. Un secret soigneusement gardé depuis leur performance commune à Coachella en avril. Le chanteur américano-sénégalais Akon a ensuite rejoint le DJ pour une version de Sexy Bitch, déclenchant une nouvelle clameur dans les gradins. Au total, deux heures de show ponctuées de jeux de lumières spectaculaires et d’un feu d’artifice final, non sans quelques larmes de l’artiste. Son fils Elvis, 22 ans, était présent dans les tribunes ; il devrait monter sur scène aux côtés de son père lors du dernier concert samedi, un « passage de relais très symbolique » selon le DJ. Deux dates supplémentaires les 12 et 13 juin avec de nouvelles surprises promises.