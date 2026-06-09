Israël ordonne l’évacuation totale de Tyr au Liban avant de nouvelles frappes

L’armée israélienne a appelé mardi tous les habitants de Tyr et ses environs à quitter la ville du sud du Liban, y compris le quartier chrétien, en prévision d’offensives contre le Hezbollah.

L’armée israélienne a lancé mardi un appel urgent à l’évacuation de la totalité de la ville de Tyr et de ses environs, dans le sud du Liban. Le porte-parole arabophone de Tsahal, Avichay Adraee, a diffusé sur le réseau social X un message visant explicitement le quartier chrétien de la ville, ainsi que les camps palestiniens et les zones résidentielles environnantes. Les habitants doivent se déplacer immédiatement au nord du fleuve Zahrani, selon les instructions militaires. Cette consigne intervient dans un contexte d’escalade des affrontements entre Israël et le Hezbollah, marqué par des échanges de tirs continus.

Un bilan humain déjà lourd

Des frappes israéliennes menées récemment sur le sud du Liban ont fait au moins quatorze morts, selon un bilan communiqué par la Croix-Rouge. Face à la menace imminente d’opérations militaires visant des positions du Hezbollah, des milliers d’habitants ont commencé à fuir massivement Tyr dès mardi matin. L’évacuation concerne cette fois l’ensemble de la ville, y compris des secteurs jusque-là relativement épargnés comme le quartier chrétien, signe d’une extension géographique des zones ciblées par Tsahal.

Escalade stratégique au sud-Liban

Les autorités israéliennes justifient ces ordres d’évacuation par la nécessité de protéger les civils avant des frappes planifiées contre des infrastructures du mouvement chiite libanais. La ville de Tyr, située à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, représente un enjeu stratégique majeur dans le conflit qui oppose Israël au Hezbollah depuis plusieurs mois. L’appel à quitter la ville marque une nouvelle étape dans l’intensification des opérations militaires menées par Tsahal au Liban.