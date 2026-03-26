Yémen : les Houthis prêts à entrer en guerre, menace accrue sur le trafic maritime

Les rebelles Houthis au Yémen se disent prêts à rejoindre le conflit régional aux côtés de l’Iran, une perspective qui inquiète fortement les acteurs du commerce maritime international.

Selon leur dirigeant, le groupe pro-iranien pourrait intervenir militairement si la situation l’exige, élargissant encore un conflit déjà marqué par de multiples fronts.

Cette annonce fait craindre une nouvelle escalade dans une zone stratégique pour le commerce mondial, notamment autour du détroit de Bab el-Mandeb, un passage clé reliant la mer Rouge au golfe d’Aden.

Les Houthis ont déjà démontré leur capacité à perturber les routes maritimes, notamment en ciblant des navires commerciaux à l’aide de drones et de missiles.

Une implication directe dans la guerre en Iran augmenterait considérablement les risques pour les cargos, les pétroliers et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les compagnies maritimes redoutent notamment des attaques ciblées ou des blocages de routes essentielles au transit énergétique et commercial.

Cette menace intervient alors que les flux maritimes sont déjà fragilisés par les tensions au Moyen-Orient et les perturbations liées aux conflits en cours.

Une intensification des actions des Houthis pourrait ainsi provoquer une hausse des coûts du transport maritime et des prix de l’énergie.

Dans ce contexte, la sécurité des routes commerciales devient un enjeu central pour les puissances internationales, confrontées à une multiplication des foyers de tension dans la région.