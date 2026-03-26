Zelensky en Arabie saoudite pour renforcer ses alliances au Moyen-Orient

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi en Arabie saoudite, où il doit participer à une série de « réunions importantes » visant à consolider les relations de Kiev avec les pays du Moyen-Orient.

Cette visite s’inscrit dans une stratégie plus large de l’Ukraine pour diversifier ses soutiens internationaux, alors que les équilibres géopolitiques sont bouleversés par la guerre en Iran et la poursuite du conflit avec la Russie.

Kiev propose notamment son expertise en matière de défense aérienne et ses technologies de drones aux pays de la région confrontés aux frappes iraniennes.

En échange, l’Ukraine espère obtenir un soutien politique, financier et technologique pour renforcer son effort de guerre face à Moscou.

Le président ukrainien a affirmé vouloir travailler avec les partenaires régionaux pour « assurer la sécurité », soulignant l’importance de ces discussions dans un contexte de tensions accrues.

Cette offensive diplomatique ne se limite pas à l’Arabie saoudite : des équipes ukrainiennes ont récemment été envoyées au Qatar et aux Émirats arabes unis pour explorer des coopérations similaires.

Le chef du Conseil national de sécurité ukrainien, Rustem Umerov, accompagne Volodymyr Zelensky lors de ce déplacement stratégique.

Alors que la guerre en Ukraine se prolonge, Kiev cherche ainsi à élargir son réseau d’alliés au-delà de ses partenaires occidentaux traditionnels.

Cette visite pourrait marquer une nouvelle étape dans le repositionnement diplomatique de l’Ukraine sur la scène internationale.