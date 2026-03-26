Mexique : le gouvernement lance un plan de soutien au transport routier

Le gouvernement mexicain a annoncé un plan de soutien à son industrie du transport routier, visant à renforcer la production nationale et moderniser les flottes de véhicules lourds.

Le ministre de l’Économie Marcelo Ebrard a détaillé un programme combinant incitations fiscales et investissements publics pour soutenir les fabricants et les transporteurs.

Ce plan prévoit un budget initial de 2 milliards de pesos sous forme de déductions fiscales, ainsi que 250 millions de pesos d’investissements directs.

L’objectif est de stimuler l’achat de nouveaux véhicules, tout en protégeant l’industrie locale face à la concurrence des importations.

La présidente Claudia Sheinbaum a souligné que ces mesures devraient favoriser la production de véhicules commerciaux et améliorer les conditions du transport de marchandises à travers le pays.

La modernisation des poids lourds vise également à réduire les émissions polluantes, un enjeu important pour les grandes zones urbaines mexicaines.

Ce soutien intervient dans un contexte de tensions commerciales et de transformations du secteur automobile, notamment dans le cadre des relations avec les États-Unis.

Le gouvernement espère ainsi renforcer la compétitivité du secteur tout en accélérant sa transition vers des technologies plus propres.

Ce plan pourrait constituer un levier clé pour soutenir la croissance industrielle et logistique du Mexique dans les années à venir.