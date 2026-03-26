États-Unis : Donald Trump annonce de nouvelles poursuites contre Nicolás Maduro

Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient engager de nouvelles poursuites contre l’ancien dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, déjà poursuivi pour narcoterrorisme et trafic de drogue.

S’exprimant lors d’une réunion du cabinet à la Maison-Blanche, Donald Trump a indiqué que d’autres chefs d’accusation seraient prochainement ajoutés, sans en préciser les détails.

Nicolás Maduro, capturé en janvier lors d’une opération menée par les forces américaines au Venezuela, est actuellement détenu aux États-Unis dans l’attente de son procès à New York.

Il est déjà visé par plusieurs accusations lourdes, notamment liées à des activités de trafic de stupéfiants et à des liens présumés avec des organisations criminelles.

Cette annonce marque un durcissement de la position américaine à son encontre, dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Caracas.

La défense de Nicolás Maduro conteste les accusations, dénonçant une procédure à caractère politique.

Le dossier est suivi de près, car il pourrait constituer un test important pour l’application des lois américaines sur le narcoterrorisme.

Au-delà du volet judiciaire, cette affaire revêt également une dimension géopolitique majeure, susceptible d’influencer l’avenir du Venezuela et ses relations avec les États-Unis.