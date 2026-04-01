Washington mobilise ses diplomates sur X pour contrer la « propagande anti-américaine »

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a demandé aux diplomates des États-Unis d’utiliser la plateforme X afin de lutter contre ce qu’il qualifie de « propagande anti-américaine » étrangère. Cette directive figure dans un télégramme interne consulté par Reuters.

Le document appelle également à une coopération renforcée avec les unités d’opérations psychologiques militaires, dans le but de contrer les campagnes d’influence étrangères. Selon Marco Rubio, ces opérations constituent « une menace directe pour la sécurité nationale » et contribuent à alimenter l’hostilité envers les intérêts américains.

Le télégramme, dont l’existence a été révélée en premier par le journal The Guardian, détaille les moyens de détecter et de dénoncer les messages jugés trompeurs ou hostiles. Il insiste sur la nécessité d’une coordination étroite entre les différentes agences gouvernementales.

Le département d’État a confirmé cette orientation, affirmant vouloir utiliser « tous les outils de sa panoplie diplomatique » pour répondre à ces menaces informationnelles, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression des citoyens américains.

Parmi les partenaires évoqués figurent notamment les opérations de soutien à l’information militaire, connues sous l’acronyme MISO, dépendant du Pentagone. Ces unités sont historiquement chargées d’influencer les perceptions et comportements dans des contextes de conflit.

Ces opérations ont déjà été utilisées dans des campagnes précédentes, notamment contre le groupe État islamique en Syrie, illustrant leur rôle dans les stratégies de communication en temps de guerre.

Cette initiative témoigne de l’importance croissante accordée à la guerre informationnelle dans les relations internationales. Les réseaux sociaux sont désormais perçus comme des terrains clés de confrontation entre puissances.

Elle soulève également des interrogations sur la frontière entre communication diplomatique et influence stratégique, dans un contexte où la lutte contre la désinformation devient un enjeu central pour les États.