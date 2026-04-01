Crash d’un avion militaire russe après un survol de la Crimée, 29 morts

Nouveau drame dans le ciel russe. Un avion militaire s’est écrasé après avoir survolé la Crimée, faisant 29 morts, selon des informations concordantes. Les circonstances de l’accident restent floues à ce stade. Les autorités russes n’ont pas donné d’éléments précis sur le type d’appareil, le lieu exact du crash ou une cause officielle, et aucune confirmation publique n’a été apportée dans l’immédiat sur l’ouverture d’une enquête ou sur l’identité des victimes.

Une zone sous tension, peu de détails officiels

Au centre de l’attention, la Crimée, annexée par la Russie en 2014, qui sert de pivot militaire sur le front sud, avec des bases aériennes et des infrastructures logistiques liées aux opérations en Ukraine. Depuis 2022, la péninsule a été visée à plusieurs reprises, ce qui rend délicate l’interprétation rapide de tout incident aérien dans le secteur, entre accident technique, erreur humaine ou action hostile. Le bilan élevé laisse penser à un appareil de transport ou à un vol chargé en personnels, sans certitude, et les prochaines déclarations officielles, côté Moscou comme côté Kiev, seront scrutées pour comprendre ce qui s’est joué en quelques minutes dans cette zone saturée de risques.