Tensions diplomatiques : la Chine accuse l’Eswatini d’être « entretenu » par Taïwan après une visite controversée

La Chine a vivement critiqué l’Eswatini, l’accusant d’être « pris en charge et nourri » par Taïwan, dans un contexte de tensions diplomatiques ravivées autour des déplacements officiels. Cette réaction intervient après une visite surprise du président taïwanais Lai Ching-te dans ce petit royaume d’Afrique australe.

Pékin a dénoncé avec fermeté les relations entre l’Eswatini et Taïwan, rappelant sa position constante selon laquelle l’île fait partie intégrante de son territoire. La Chine considère toute reconnaissance officielle de Taïwan comme une violation du principe d’une seule Chine, au cœur de sa politique étrangère.

De son côté, Taïwan a affirmé que la Chine avait précédemment tenté d’entraver ce déplacement diplomatique. Cette accusation illustre les rivalités persistantes entre Pékin et Taipei pour maintenir ou élargir leurs alliances sur la scène internationale.

L’Eswatini fait partie des rares pays à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, alors que la majorité des États reconnaissent la République populaire de Chine. Ce statut particulier en fait un partenaire stratégique pour Taipei, soucieux de préserver ses soutiens à l’étranger.

La visite de Lai Ching-te dans le royaume africain souligne l’importance de ces alliances, dans un contexte de pression croissante exercée par la Chine pour isoler diplomatiquement Taïwan. Pékin intensifie régulièrement ses efforts pour convaincre les pays encore alliés à Taipei de rompre leurs liens.

Cet épisode met en lumière la dimension mondiale de la rivalité sino-taïwanaise, qui dépasse largement la région Asie-Pacifique et s’étend jusqu’au continent africain, où chaque geste diplomatique peut devenir un point de friction entre les deux camps.