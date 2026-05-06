Italie : le meurtre de Garlasco relancé par de nouvelles preuves ADN, un suspect inédit sous pression

Près de vingt ans après les faits, l’affaire du meurtre de Chiara Poggi, l’un des dossiers criminels les plus emblématiques d’Italie, connaît un rebondissement spectaculaire. De nouvelles analyses médico-légales ont conduit les procureurs à rouvrir l’enquête, semant le doute sur une condamnation qui semblait pourtant définitive.

Le corps de la jeune femme de 26 ans avait été découvert en 2007 à son domicile de Garlasco, une petite ville du nord du pays. L’affaire avait rapidement pris une ampleur nationale, alimentant un feuilleton judiciaire et médiatique intense, souvent présenté comme révélateur des failles du système judiciaire italien.

En 2015, son petit ami de l’époque, Alberto Stasi, avait été définitivement reconnu coupable et condamné à 16 ans de prison, mettant en apparence un terme à cette affaire. Aujourd’hui, alors qu’il approche de la fin de sa peine, les nouvelles investigations viennent remettre en question certains éléments clés du dossier.

Les procureurs explorent désormais une piste impliquant Andrea Sempio, un ami du frère de la victime. De récents éléments, notamment des analyses ADN, ont conduit les autorités à le considérer comme un suspect potentiel, ouvrant la voie à une possible réévaluation complète de l’affaire.

Mercredi, Sempio a été convoqué pour être interrogé par les enquêteurs. Son arrivée à Pavie a attiré une importante couverture médiatique, avec des journalistes présents en nombre et une retransmission en direct à la télévision. Il a nié toute implication dans la mort de Chiara Poggi.

Ce rebondissement relance un débat profond en Italie sur la fiabilité des enquêtes judiciaires et sur le risque d’erreurs judiciaires dans des affaires très médiatisées. L’évolution de ce dossier pourrait ainsi avoir des conséquences majeures, tant pour les personnes impliquées que pour la crédibilité du système judiciaire italien.