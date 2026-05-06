Fusillade lors d’un dîner lié à Trump : la piste d’un mobile lié au conflit avec l’Iran évoquée par les services américains

Le conflit avec l’Iran pourrait avoir joué un rôle dans les motivations du suspect de la fusillade survenue lors d’un dîner lié à Donald Trump, selon une évaluation des services de renseignement américains révélée par des sources proches du dossier. Cette hypothèse s’inscrit dans une enquête plus large visant à comprendre les motivations de l’attaque.

D’après ce rapport du département de la Sécurité intérieure (DHS), la guerre impliquant l’Iran aurait pu contribuer à alimenter le passage à l’acte. Les autorités restent toutefois prudentes, soulignant que cette piste ne constitue qu’un élément parmi d’autres dans l’analyse du profil du suspect.

Le FBI examine parallèlement des publications attribuées au suspect, identifiées comme hostiles à Donald Trump. Ces contenus pourraient apporter des éclairages supplémentaires sur ses opinions politiques et ses motivations au moment des faits.

Les enquêteurs évoquent également l’existence de multiples « griefs sociaux et politiques » susceptibles d’avoir influencé son comportement. Cette accumulation de facteurs rend l’analyse du mobile particulièrement complexe et souligne la difficulté à établir une cause unique à l’attaque.

Le suspect, identifié comme Cole Tomas Allen, a été inculpé de tentative d’assassinat. Il a comparu devant un tribunal à Washington, dans le cadre d’une audience judiciaire liée à cette affaire qui a suscité une vive émotion dans le pays.

Les autorités américaines poursuivent leurs investigations afin de déterminer avec précision les circonstances et les motivations de la fusillade, dans un contexte de tensions politiques et internationales accrues.