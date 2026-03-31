Suède : les homicides au plus bas depuis plus de dix ans, un succès pour la lutte contre les gangs

La Suède a enregistré en 2025 son plus faible nombre d’homicides depuis plus d’une décennie, selon les données officielles du Conseil national pour la prévention du crime (BRA). Au total, 84 personnes ont été tuées l’an dernier, contre 92 en 2024, un niveau nettement inférieur au pic de 124 décès atteint en 2020.

Il s’agit de la deuxième année consécutive de baisse, marquant un infléchissement notable après plusieurs années de hausse. Cette évolution est attribuée à l’introduction de nouvelles méthodes policières ainsi qu’à un renforcement des outils de lutte contre la criminalité organisée.

Depuis plusieurs années, la Suède est confrontée à une montée de la violence liée aux gangs, en particulier des fusillades qui avaient atteint des niveaux record en Europe. Cette situation avait profondément marqué le débat public et suscité de vives inquiétudes au sein de la population.

Les autorités estiment désormais que les efforts engagés commencent à produire des résultats concrets, grâce à une meilleure coordination entre les forces de l’ordre et à la mise en place de stratégies plus ciblées contre les réseaux criminels.

Toutefois, les chiffres restent influencés par des événements exceptionnels. Une fusillade de masse survenue en 2025 représente à elle seule une part importante des décès par arme à feu, ce qui relativise en partie l’ampleur de la baisse observée.

Cette amélioration constitue néanmoins un argument de poids pour le gouvernement de droite, arrivé au pouvoir en 2022 avec la promesse de lutter fermement contre l’insécurité. À l’approche des élections prévues en septembre, la question de la criminalité reste au cœur des préoccupations des électeurs.

Malgré ces signaux encourageants, les autorités se montrent prudentes, rappelant que la violence des gangs n’a pas disparu. La tendance actuelle suggère toutefois un possible tournant dans la gestion de la sécurité publique, après des années marquées par une hausse persistante des violences.