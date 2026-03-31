Commerce mondial : les États-Unis actent l’impuissance de l’OMC et misent sur des alliances alternatives

Les États-Unis estiment désormais que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) jouera un rôle limité dans l’avenir du commerce international, à la suite de l’échec d’une réunion ministérielle tenue au Cameroun. Ce constat marque un tournant dans l’approche américaine vis-à-vis de l’institution, longtemps considérée comme un pilier de la gouvernance commerciale mondiale.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a exprimé sa déception face à l’impasse des discussions, dénonçant un « manque de sérieux » de certains pays membres dans les négociations. Cette critique reflète les frustrations croissantes de Washington face aux blocages répétés au sein de l’organisation.

La réunion s’est notamment conclue par un désaccord sur la prolongation du moratoire sur les droits de douane appliqués au commerce électronique, un mécanisme en vigueur depuis près de trente ans. Ce blocage illustre les difficultés persistantes à adapter les règles commerciales aux évolutions rapides de l’économie numérique.

Face à cette paralysie, Washington envisage désormais de privilégier des accords bilatéraux ou plurilatéraux avec des pays « partageant les mêmes idées », en dehors du cadre de l’OMC. Cette stratégie vise à contourner les lourdeurs du système multilatéral et à avancer plus rapidement sur des dossiers jugés prioritaires.

Cette position marque une remise en cause du rôle central de Organisation mondiale du commerce dans la régulation du commerce mondial, alors même que l’institution peine à faire aboutir des réformes majeures. Les divisions entre grandes puissances économiques, notamment sur les règles encadrant le commerce numérique, continuent de freiner toute avancée significative.

Pour les États-Unis, il devient de plus en plus difficile de compter sur une gouvernance commerciale multilatérale efficace dans un contexte de rivalités géopolitiques accrues. Les tensions entre grandes économies compliquent la recherche de compromis au sein de l’organisation.

Cette évolution pourrait accélérer la fragmentation du commerce mondial, avec une multiplication d’accords parallèles et une influence décroissante des institutions internationales. À terme, le recul du rôle de l’OMC pourrait profondément redessiner les équilibres économiques globaux et les règles qui encadrent les échanges internationaux.