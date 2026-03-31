Crise énergétique : l’UE appelle à se préparer à des perturbations durables liées à la guerre en Iran

L’Union européenne a exhorté ses États membres à anticiper une perturbation prolongée des marchés de l’énergie, en raison des répercussions de la guerre impliquant l’Iran.

Dans une lettre adressée aux ministres de l’Énergie, le commissaire européen Dan Jorgensen a appelé les gouvernements à prendre des mesures rapides pour faire face à une crise qui pourrait s’inscrire dans la durée.

Depuis le début du conflit, les prix du gaz en Europe ont déjà bondi de plus de 70 %, illustrant la vulnérabilité du continent face aux tensions géopolitiques.

Si les approvisionnements directs en pétrole et en gaz ne sont pas encore touchés, Bruxelles s’inquiète particulièrement des produits raffinés comme le diesel et le kérosène, essentiels à l’économie.

L’Europe, fortement dépendante des importations énergétiques, reste exposée aux fluctuations des marchés mondiaux, même sans rupture directe des flux.

Face à cette situation, la Commission recommande d’éviter toute mesure susceptible d’augmenter la consommation de carburant ou de perturber les échanges.

Elle encourage également les États à maintenir leurs capacités de raffinage, notamment en reportant les opérations de maintenance non urgentes.

Cette alerte intervient alors que la guerre au Moyen-Orient continue de peser sur les marchés énergétiques mondiaux, avec des conséquences directes sur les prix et la stabilité économique.

Pour l’Union européenne, l’enjeu est désormais de limiter l’impact de cette crise sur les ménages et les entreprises, tout en assurant la sécurité de son approvisionnement.

Dans un contexte de tensions durables, la gestion de l’énergie s’impose plus que jamais comme un défi stratégique majeur pour le continent.