Royaume-Uni : une voiture fonce sur des piétons à Derby, la piste terroriste envisagée

Sept personnes ont été blessées samedi soir à Derby, en Angleterre, après qu’une voiture a percuté des piétons dans une rue du centre-ville, poussant les autorités à mobiliser des enquêteurs antiterroristes.

L’incident s’est produit vers 21h30 sur Friar Gate, une artère habituellement très fréquentée. Selon la police, les victimes ont été grièvement blessées, mais leur pronostic vital n’est pas engagé. Elles ont été prises en charge sur place avant d’être transportées à l’hôpital.

Un homme a été arrêté peu après les faits et est actuellement soupçonné de tentative de meurtre. Les circonstances exactes de l’attaque restent floues, et les autorités n’ont pas encore établi de mobile clair.

Face à la gravité de l’incident, des agents spécialisés dans la lutte antiterroriste ont été appelés en renfort pour appuyer l’enquête en cours. La police a précisé qu’elle restait « ouverte à toutes les hypothèses », sans privilégier à ce stade une piste particulière.

Les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations afin de déterminer s’il s’agit d’un acte délibéré isolé ou d’un événement lié à une motivation plus large, notamment idéologique.

Cet épisode relance les inquiétudes autour des attaques à la voiture-bélier, déjà observées par le passé au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, et souligne la vigilance accrue des services de sécurité face à ce type de menace.

Alors que l’enquête se poursuit, les autorités appellent à la prudence et à la coopération du public, dans l’attente de nouveaux éléments permettant de faire toute la lumière sur cet incident.