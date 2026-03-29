Finlande : des drones violent l’espace aérien, Helsinki évoque un lien avec les frappes ukrainiennes contre la Russie

La Finlande a signalé une violation présumée de son espace aérien par plusieurs drones dans le sud-est du pays, un incident que les autorités relient possiblement aux opérations militaires ukrainiennes contre la Russie.

Le Premier ministre Petteri Orpo a indiqué que ces intrusions pourraient être liées aux frappes de drones menées par l’Ukraine contre des infrastructures énergétiques russes, notamment sur la côte de la mer Baltique.

Face à la situation, l’armée finlandaise a déployé des avions de chasse afin d’identifier les appareils. L’un d’eux a été identifié comme un drone de type AN196 d’origine ukrainienne. Deux drones se sont par ailleurs écrasés dans l’est du pays, sans que des dommages majeurs ne soient immédiatement signalés.

Selon les autorités finlandaises, ces incursions pourraient être dues à des perturbations électroniques. Le brouillage des systèmes de navigation, attribué à des activités russes dans la région, pourrait provoquer une dérive des drones hors de leur trajectoire initiale.

Des incidents similaires ont été rapportés ces derniers jours dans les pays baltes voisins, notamment en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, où plusieurs drones ukrainiens se seraient également écrasés après avoir dévié de leur route.

Ces événements interviennent dans un contexte d’intensification des attaques de drones menées par l’Ukraine contre les raffineries et les infrastructures d’exportation de pétrole russes, dans le but d’affaiblir les capacités économiques de Moscou.

Alors que les négociations de paix restent au point mort, ces incidents transfrontaliers soulignent les risques croissants d’extension indirecte du conflit à d’autres pays européens, malgré leur statut de non-belligérants.