Gaza : six morts dans des frappes israéliennes malgré un cessez-le-feu en vigueur

Au moins six Palestiniens, dont un enfant, ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes ayant visé deux postes de contrôle de la police dans la bande de Gaza, selon des sources médicales locales.

Les frappes ont touché des installations de police administrées par le Hamas à Khan Younis, dans le sud du territoire. D’après les autorités sanitaires, trois policiers et trois civils, dont une jeune fille, figurent parmi les victimes. Quatre autres personnes ont été blessées dans ces attaques.

Ces bombardements interviennent alors qu’un cessez-le-feu négocié par les États-Unis est en vigueur depuis plus de cinq mois, mais reste régulièrement fragilisé par des épisodes de violence sur le terrain.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement réagi à ces frappes, laissant sans réponse les questions sur les objectifs précis de l’opération et les circonstances exactes ayant conduit à ces tirs.

Depuis le début du conflit en octobre 2023, la bande de Gaza a été le théâtre de violences répétées, causant des dizaines de milliers de morts selon les autorités sanitaires locales. Malgré les accords de trêve, les affrontements sporadiques continuent d’alimenter les tensions.

Dans un contexte régional déjà marqué par l’escalade entre Israël, l’Iran et leurs alliés, ces nouvelles frappes soulignent la fragilité du cessez-le-feu et les risques persistants de reprise des hostilités à grande échelle.

La situation humanitaire demeure préoccupante dans l’enclave palestinienne, où chaque nouvel épisode de violence aggrave les conditions de vie d’une population déjà fortement affectée par des mois de conflit.