Royaume-Uni : les médecins résidents annoncent une grève de six jours après le rejet de l’offre salariale

Les médecins résidents en Angleterre ont annoncé une nouvelle grève de six jours en avril, après avoir rejeté la dernière proposition salariale du gouvernement britannique.

Le syndicat British Medical Association a confirmé que le mouvement se déroulera du 7 au 13 avril, marquant une nouvelle escalade dans un conflit social qui dure depuis plusieurs mois.

Selon l’organisation, l’offre du gouvernement ne permet pas de compenser la perte de pouvoir d’achat accumulée au cours de la dernière décennie, les salaires ayant fortement reculé en termes réels.

Les discussions entre les représentants des médecins et les autorités n’ont pas permis de trouver un compromis, malgré plusieurs semaines de négociations.

Cette mobilisation risque d’accentuer la pression sur le National Health Service, déjà confronté à des difficultés structurelles, notamment un manque de personnel et une forte demande de soins.

Le conflit social s’inscrit dans un contexte plus large de tensions dans le secteur public britannique, où plusieurs professions réclament des hausses de salaires face à l’inflation.

Les précédents mouvements de grève ont déjà perturbé le fonctionnement des hôpitaux, entraînant des reports d’opérations et de consultations.

Avec cette nouvelle mobilisation prolongée, les autorités sanitaires redoutent une aggravation des retards dans les soins et un impact accru sur les patients.

Le gouvernement se retrouve ainsi sous pression pour trouver une issue rapide à ce conflit, afin d’éviter une paralysie partielle du système de santé.