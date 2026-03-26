Hongrie : le vice-président américain JD Vance attendu en soutien à Orban avant une élection sous tension

Le vice-président américain JD Vance devrait se rendre en Hongrie les 7 et 8 avril, à quelques jours d’élections législatives cruciales pour le Premier ministre Viktor Orban.

Selon plusieurs sources, cette visite vise à afficher le soutien de Washington à Viktor Orban, confronté à l’un des scrutins les plus serrés depuis son arrivée au pouvoir en 2010.

Les sondages indiquent en effet que le dirigeant hongrois pourrait être mis en difficulté par un candidat de centre-droit, dans un contexte économique tendu.

Ce déplacement s’inscrit dans une stratégie plus large de l’administration de Donald Trump, qui a déjà affiché son soutien au gouvernement hongrois.

Il intervient également après une visite du secrétaire d’État Marco Rubio à Budapest en février, destinée à renforcer les liens entre les deux pays.

Toutefois, le programme de JD Vance pourrait évoluer en fonction des développements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui mobilise fortement l’attention de Washington.

En Hongrie, Viktor Orban fait face à plusieurs défis, notamment une économie fragilisée et la hausse des prix de l’énergie, qui pèsent sur son bilan.

Cette visite américaine pourrait ainsi jouer un rôle symbolique important dans la campagne, en renforçant la stature internationale du Premier ministre.

Elle souligne également les enjeux géopolitiques de cette élection, suivie de près par les partenaires européens et occidentaux.