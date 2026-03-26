Russie : les exportations de pétrole perturbées après une attaque massive de drones ukrainiens

Les principaux ports pétroliers russes de la mer Baltique ont suspendu leurs activités après une série d’attaques de drones ukrainiens, marquant l’une des frappes les plus importantes contre les infrastructures énergétiques russes.

Les terminaux de Primorsk et d’Oust-Louga, essentiels pour les exportations de brut et de produits pétroliers, ont interrompu leurs chargements à la suite d’incendies déclenchés par ces attaques.

Selon des sources, plusieurs réservoirs de stockage ont été touchés, provoquant d’importants dégagements de fumée visibles jusqu’en Finlande.

La ville d’Oust-Louga aurait été partiellement bouclée par les autorités, tandis que les opérations de sécurisation et d’extinction se poursuivent.

Ces frappes constituent une escalade significative dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, en ciblant directement les infrastructures stratégiques d’exportation.

Elles interviennent dans un contexte déjà tendu pour les marchés de l’énergie, fragilisés par la guerre au Moyen-Orient et les perturbations du transport maritime.

Cette nouvelle interruption des flux pétroliers russes pourrait accentuer l’incertitude sur les marchés mondiaux et contribuer à la volatilité des prix.

Par ailleurs, deux drones ukrainiens auraient également atterri en Lettonie et en Estonie, sans faire de dégâts majeurs, illustrant les risques de débordement du conflit au-delà des zones directement concernées.

Si aucune victime n’a été signalée, cet épisode souligne la vulnérabilité des infrastructures énergétiques et le potentiel d’escalade régionale dans un contexte géopolitique déjà extrêmement instable.