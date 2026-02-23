Reform UK promet une agence d’expulsion inspirée de l’ICE pour freiner l’immigration

Le parti populiste britannique Reform UK a présenté un plan qu’il qualifie de « radical » pour lutter contre l’immigration irrégulière, promettant la création d’une agence d’expulsion inspirée de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) américaine s’il accède au pouvoir.

Dirigé par Nigel Farage, vétéran de la campagne en faveur du Brexit, Reform UK affirme que les niveaux actuels de migration constituent une « urgence de sécurité nationale ». Le parti propose la mise en place d’une nouvelle structure dédiée à l’identification, à la détention et à l’expulsion rapide de milliers de migrants en situation irrégulière.

Reform UK évoque également un retrait de certains traités relatifs aux droits de l’homme, estimant que ces cadres juridiques entravent la capacité du Royaume-Uni à contrôler ses frontières. Cette position suscite de vives critiques de la part du Parti travailliste au pouvoir, qui accuse Reform UK de chercher à diviser le pays.

Si la migration nette globale a reculé ces derniers mois, les traversées de la Manche à bord d’embarcations de fortune restent un sujet hautement sensible. Les images de migrants quittant les plages du nord de la France pour tenter de rejoindre la Grande-Bretagne continuent d’alimenter le débat politique.

Alors que des élections générales sont prévues au plus tard en août 2029, Reform UK, actuellement en tête de certains sondages, multiplie les annonces pour démontrer sa capacité à gouverner. Reste à savoir si ces propositions, notamment la création d’une agence d’expulsion calquée sur le modèle américain, seraient juridiquement et politiquement viables dans le cadre institutionnel britannique.