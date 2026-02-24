L’Irak annonce que la Turquie reprendra ses ressortissants parmi les détenus de l’EI transférés de Syrie

L’Irak a indiqué lundi qu’Ankara avait accepté de reprendre ses citoyens figurant parmi les milliers de détenus de l’organisation Islamic State transférés récemment de Syrie vers le territoire irakien.

Selon le ministre irakien des Affaires étrangères, la Turquie s’est engagée à rapatrier ses ressortissants concernés. Ces transferts ont eu lieu après la fermeture, ces dernières semaines, de camps et de prisons dans le nord-est syrien, où des suspects liés à l’EI étaient détenus depuis près d’une décennie.

L’opération a été menée avec le soutien des États-Unis, à la suite du retrait des forces kurdes qui administraient ces centres de détention. Des convois, escortés par des véhicules militaires américains, ont transporté des détenus depuis la région de Qamishli vers l’Irak.

Bagdad se retrouve désormais en première ligne face à la gestion de milliers de combattants et de présumés membres de l’EI, un dossier sensible sur les plans sécuritaire et judiciaire. Les autorités irakiennes appellent les pays d’origine à assumer la responsabilité de leurs ressortissants afin d’éviter une surcharge du système pénitentiaire et judiciaire irakien.

Le rapatriement des combattants étrangers et de leurs familles reste un sujet controversé dans de nombreux pays, notamment en Europe et en Turquie, où les gouvernements sont confrontés à des enjeux de sécurité nationale et d’opinion publique.