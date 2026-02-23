L’Australie soutient le retrait d’Andrew Mountbatten-Windsor de l’ordre de succession

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a indiqué qu’il soutiendrait toute initiative visant à retirer Andrew Mountbatten-Windsor de l’ordre de succession au trône britannique, selon une lettre adressée au bureau du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Andrew Mountbatten-Windsor, actuellement huitième dans l’ordre de succession, fait l’objet d’une controverse après son arrestation dans le cadre d’une enquête policière liée à ses relations avec le financier américain Jeffrey Epstein. La semaine dernière, un responsable britannique a indiqué que le gouvernement envisageait une législation pour empêcher qu’il puisse accéder au trône.

L’Australie, comme d’autres pays du Commonwealth, reconnaît le souverain britannique comme chef d’État. Toute modification majeure concernant la succession royale pourrait nécessiter une coordination entre Londres et les royaumes du Commonwealth concernés.

La perspective d’un retrait formel de l’ordre de succession soulève des questions constitutionnelles sensibles. Une telle décision impliquerait probablement un processus législatif complexe au Royaume-Uni, et possiblement des démarches parallèles dans d’autres pays partageant la monarchie.

L’affaire intervient dans un contexte où les débats sur le rôle de la monarchie et l’avenir institutionnel de certains pays du Commonwealth restent d’actualité.