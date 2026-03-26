Qantas renforce ses vols vers l’Europe face aux perturbations du trafic aérien mondial

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé le renforcement de ses liaisons vers l’Europe, notamment vers Paris et Rome, afin de répondre à une hausse de la demande liée à la guerre au Moyen-Orient.

Le conflit a fortement perturbé le trafic aérien international, entraînant la fermeture ou la limitation d’activité de grands hubs régionaux comme Dubaï et Doha, habituellement essentiels pour les correspondances entre l’Asie, l’Australie et l’Europe.

Dans ce contexte, de nombreux passagers se tournent vers des itinéraires alternatifs, ce qui profite aux compagnies capables de proposer des vols directs ou contournant les zones de conflit.

Qantas adapte ainsi son offre pour capter cette demande accrue, en augmentant ses fréquences vers les principales destinations européennes.

Cette stratégie s’inscrit dans une réorganisation plus large du transport aérien mondial, contraint de s’ajuster rapidement aux conséquences géopolitiques du conflit.

Les perturbations affectent non seulement les itinéraires, mais aussi les coûts d’exploitation, notamment en raison de détours plus longs et de la hausse des prix du carburant.

Pour les compagnies aériennes, cette situation représente à la fois un défi logistique et une opportunité commerciale.

À plus long terme, ces changements pourraient redessiner durablement certaines routes aériennes internationales, en fonction de l’évolution de la situation au Moyen-Orient.