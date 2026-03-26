Moyen-Orient : Israël aurait retiré deux responsables iraniens de sa liste de cibles à la demande du Pakistan

Israël aurait retiré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf de sa liste de cibles potentielles, après une intervention diplomatique du Pakistan, selon une source proche du dossier.

D’après cette source pakistanaise, Islamabad aurait fait valoir auprès de Washington que l’élimination de ces hauts responsables iraniens compromettrait toute possibilité de dialogue.

Les États-Unis auraient ensuite relayé cette préoccupation auprès d’Israël, conduisant à un changement de position.

« S’ils étaient éliminés, il n’y aurait plus personne à qui parler », a expliqué la source, soulignant l’importance de maintenir des interlocuteurs politiques dans un contexte de tensions extrêmes.

Cette décision, si elle est confirmée, met en lumière les efforts diplomatiques en coulisses pour préserver des canaux de négociation malgré l’escalade militaire.

Elle souligne également le rôle du Pakistan comme acteur intermédiaire dans les tentatives de désescalade du conflit.

Dans un contexte où les affrontements se multiplient entre l’Iran, Israël et les États-Unis, la préservation de figures politiques clés apparaît comme un enjeu stratégique.

Cette évolution illustre enfin la complexité du conflit, mêlant opérations militaires et initiatives diplomatiques parallèles pour tenter d’éviter un embrasement encore plus large.