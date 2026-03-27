Portugal : l’Église catholique va indemniser 57 victimes d’abus sexuels

L’Église catholique au Portugal a annoncé le versement de 1,6 million d’euros d’indemnités à 57 victimes d’abus sexuels commis par des membres du clergé.

Cette décision intervient dans un contexte de prise de conscience accrue après la publication, en 2023, d’un rapport accablant sur l’ampleur des violences au sein de l’institution religieuse.

Une commission indépendante, financée par l’Église, avait révélé qu’au moins 4 815 enfants et adultes vulnérables avaient été victimes d’abus sexuels au Portugal sur une période d’environ 70 ans.

Les faits concernent principalement des prêtres et couvrent plusieurs décennies, mettant en lumière des défaillances systémiques dans la gestion de ces crimes.

Les indemnisations annoncées visent à reconnaître les souffrances des victimes et à marquer une étape dans le processus de réparation.

Toutefois, certaines associations estiment que ces montants restent insuffisants au regard de l’ampleur des abus révélés.

L’Église catholique fait face, comme dans d’autres pays, à une pression croissante pour assumer ses responsabilités et renforcer ses mécanismes de prévention.

Cette annonce s’inscrit dans une série d’initiatives similaires en Europe, visant à répondre aux scandales d’abus sexuels au sein de l’institution.

Elle souligne l’importance d’une reconnaissance officielle et d’un soutien concret aux victimes, après des décennies de silence.