Corée du Nord – Bélarus : Kim Jong-un et Loukachenko signent un traité d’amitié

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président biélorusse Alexandre Loukachenko ont signé un traité d’amitié lors d’un sommet à Pyongyang, selon l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment la diplomatie, l’agriculture, l’éducation et la santé.

Il s’agit de la première visite d’État d’un président biélorusse en Corée du Nord depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations.

Lors d’un banquet officiel, Kim Jong-un a salué une rencontre « importante » pour approfondir les relations bilatérales, tandis qu’Alexandre Loukachenko a affirmé que les liens entre les deux pays se développaient « à un rythme très rapide ».

Les deux dirigeants ont également mis en avant une convergence de vues sur les grandes questions internationales.

Ce rapprochement intervient dans un contexte géopolitique particulier, les deux pays étant sous sanctions internationales et alliés de la Russie dans la guerre en Ukraine.

La Corée du Nord a notamment été accusée d’avoir envoyé des milliers de soldats pour soutenir les forces russes, selon plusieurs sources occidentales et ukrainiennes.

Ce traité marque ainsi un renforcement des alliances entre États opposés aux puissances occidentales.

Il pourrait également avoir des implications sur l’équilibre diplomatique et sécuritaire dans un contexte international déjà fortement tendu.