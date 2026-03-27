Ukraine : le Pentagone envisage de rediriger certaines armes vers le Moyen-Orient

Le Pentagone étudie la possibilité de réorienter une partie de l’aide militaire destinée à l’Ukraine vers le Moyen-Orient, selon des informations rapportées par le Washington Post.

Cette réflexion intervient dans un contexte de forte pression sur les stocks d’armement américains, liée à l’intensification du conflit avec l’Iran.

Parmi les équipements concernés figureraient notamment des missiles intercepteurs de défense aérienne, initialement destinés à Kiev dans le cadre d’une initiative de l’OTAN visant à renforcer les capacités ukrainiennes.

Ce programme permet aux pays partenaires d’acheter des armes américaines pour soutenir l’Ukraine face à la Russie.

Mais la guerre au Moyen-Orient mobilise désormais une partie importante de ces ressources, poussant Washington à envisager des arbitrages stratégiques.

Une telle décision pourrait fragiliser le soutien militaire à l’Ukraine, déjà confrontée à une guerre prolongée contre les forces russes.

Elle souligne également les limites des capacités industrielles et logistiques des États-Unis face à la multiplication des conflits simultanés.

Aucune décision définitive n’a encore été annoncée, et les discussions restent en cours au sein de l’administration américaine.

Ce débat illustre les tensions croissantes entre les priorités géopolitiques de Washington, partagé entre plusieurs théâtres d’opérations.

Il pourrait avoir des conséquences importantes sur l’équilibre militaire en Ukraine comme au Moyen-Orient.