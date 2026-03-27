Détroit d’Ormuz : l’Iran ouvre la porte à l’Espagne pour le passage de ses navires

L’Iran a indiqué être disposé à répondre favorablement à toute demande de l’Espagne concernant le transit de ses navires dans le détroit d’Ormuz, un passage stratégique au cœur des tensions actuelles.

Selon l’ambassade iranienne à Madrid, cette ouverture s’explique par le respect du droit international attribué à l’Espagne, marquant une première concession explicite envers un pays membre de l’Union européenne.

Téhéran a précisé que les navires considérés comme « non hostiles » pourraient être autorisés à emprunter ce couloir maritime, à condition de se coordonner avec les autorités iraniennes.

Cette déclaration intervient alors que le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du commerce mondial d’énergie, est fortement perturbé par le conflit en cours.

L’Espagne, bien que disposant d’une flotte marchande relativement limitée, s’est distinguée par sa position critique à l’égard des frappes américano-israéliennes contre l’Iran.

Cette prise de position semble avoir favorisé un canal de dialogue avec Téhéran, dans un contexte diplomatique particulièrement tendu.

Selon des données de suivi maritime, la zone connaît actuellement une baisse significative du trafic, illustrant les risques élevés pour les navires commerciaux.

Cette ouverture iranienne pourrait contribuer à sécuriser partiellement certaines routes maritimes, même si l’incertitude reste forte.

Elle souligne également l’importance du droit international et des relations diplomatiques dans la gestion des voies commerciales stratégiques en période de conflit.