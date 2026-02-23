Pays-Bas : Rob Jetten, plus jeune Premier ministre de l’histoire, à la tête d’un gouvernement minoritaire sous pression

Rob Jetten est officiellement devenu lundi le plus jeune Premier ministre de l’histoire des Pays-Bas, à 38 ans, après la confirmation de son gouvernement par le roi Willem-Alexander au palais Huis ten Bosch, à La Haye. Le dirigeant du parti progressiste et pro-européen D66 a remporté une victoire électorale surprise en octobre, promettant de tourner la page d’un gouvernement précédent marqué par les divisions et dominé par le nationaliste Geert Wilders.

Le nouveau chef du gouvernement, Rob Jetten, prend toutefois les rênes d’une coalition minoritaire de centre-droit, composée du D66, des démocrates-chrétiens conservateurs et du VVD. Cette alliance ne dispose pas de la majorité dans les deux chambres du Parlement, ce qui l’obligera à rechercher un soutien ponctuel de l’opposition pour faire adopter ses projets de loi.

Parmi les priorités affichées figure une augmentation historique des dépenses de défense, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes en Europe. Le gouvernement entend renforcer les capacités militaires du pays, mais ces ambitions se heurtent déjà aux critiques de partis d’opposition qui contestent les propositions de réductions budgétaires destinées à financer cet effort.

L’équilibre politique s’annonce délicat dans la cinquième économie de l’Union européenne, où les compromis parlementaires sont indispensables. Les premières négociations budgétaires seront un test crucial pour la solidité de la coalition et la capacité de Jetten à transformer son discours optimiste en action gouvernementale concrète.

Si sa victoire a marqué un renouvellement générationnel et politique, la stabilité de son exécutif dépendra désormais de sa faculté à construire des majorités au cas par cas, dans un paysage politique fragmenté et sous forte pression sur les dossiers de défense, de finances publiques et de politique européenne.