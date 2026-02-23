Le fils de Robert Mugabe devant la justice sud-africaine pour tentative de meurtre

Le plus jeune fils de l’ancien dirigeant zimbabwéen Robert Mugabe a comparu lundi devant un tribunal de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour répondre d’accusations de tentative de meurtre. Bellarmine Chatunga Mugabe est soupçonné d’être impliqué dans une fusillade ayant blessé un jardinier la semaine dernière dans la résidence où il séjournait.

Selon les autorités, le jardinier a été atteint par balle lors d’un incident survenu dans une propriété de Johannesburg. Les circonstances exactes des faits n’ont pas été détaillées publiquement. Aucun plaidoyer n’a été enregistré lors de cette première comparution.

Le tribunal a reporté l’affaire au 3 mars afin de permettre la poursuite de l’enquête. Un second suspect est également poursuivi dans cette affaire et comparaît aux côtés de Bellarmine Chatunga Mugabe.

Robert Mugabe, qui a dirigé le Zimbabwe pendant près de quatre décennies avant d’être contraint à la démission en 2017, est décédé en 2019. Son nom reste associé à une période marquée par une forte polarisation politique et des difficultés économiques au Zimbabwe.

L’affaire est suivie de près en Afrique australe, compte tenu de la notoriété de la famille Mugabe et des implications judiciaires en dehors du Zimbabwe. Les autorités sud-africaines n’ont pas fourni d’informations supplémentaires sur l’état de santé de la victime ni sur les éléments de preuve recueillis à ce stade.