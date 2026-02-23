Au moins 13 civils tués dans des frappes pakistanaises en Afghanistan, selon l’ONU

Au moins 13 civils ont été tués et sept autres blessés lors de frappes aériennes pakistanaises menées dans l’est de l’Afghanistan, a indiqué lundi l’Organisation des Nations unies. Ces bombardements interviennent dans un contexte de fortes tensions transfrontalières après une série d’attentats-suicides au Pakistan.

Selon les informations communiquées par l’ONU, les frappes ont touché des zones civiles dans la province de Nangarhar, notamment dans le district de Bihsud. Des habitants ont été vus rassemblés près de maisons endommagées tandis que des engins tentaient de dégager les décombres.

Ce nouveau bilan alimente les craintes d’une escalade entre Islamabad et Kaboul, menaçant un cessez-le-feu fragile le long de leur frontière commune de 2 600 kilomètres. Les deux pays s’accusent mutuellement d’héberger ou de soutenir des groupes armés responsables de violences de part et d’autre de la ligne frontalière.

Le Pakistan affirme régulièrement que des militants, notamment liés au Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), opèrent depuis le territoire afghan pour mener des attaques contre ses forces de sécurité. Les autorités afghanes rejettent ces accusations et dénoncent des violations de leur souveraineté.

La recrudescence des affrontements et des frappes aériennes fait craindre un nouveau cycle de représailles, alors que la situation sécuritaire demeure instable des deux côtés de la frontière et que des populations civiles continuent de payer un lourd tribut aux tensions régionales.