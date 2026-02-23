Pays-Bas : Rob Jetten devient le plus jeune Premier ministre et prend la tête d’un gouvernement minoritaire fragile

Rob Jetten est officiellement devenu lundi le plus jeune Premier ministre de l’histoire des Pays-Bas, après la confirmation de son gouvernement minoritaire par le roi Willem-Alexander au palais Huis ten Bosch, à La Haye. À 39 ans, le dirigeant libéral prend la tête d’un exécutif qui devra composer en permanence avec une opposition déterminante au Parlement.

Le nouveau chef du gouvernement, Rob Jetten, hérite d’un paysage politique fragmenté, où son alliance ne dispose pas de la majorité à la Deuxième Chambre (Tweede Kamer). Pour faire adopter ses réformes, il devra donc rechercher des soutiens au cas par cas auprès des partis d’opposition, dans un climat politique marqué par des divergences profondes sur les priorités budgétaires et sécuritaires.

Parmi les principaux objectifs annoncés figure une hausse historique des dépenses de défense, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues en Europe et de pressions au sein de l’OTAN pour atteindre, voire dépasser, les objectifs d’investissement militaire. Cette orientation pourrait toutefois se heurter à des résistances, certains partis contestant les arbitrages financiers nécessaires pour financer ces ambitions.

L’opposition critique notamment les propositions de réductions budgétaires envisagées pour compenser l’augmentation des crédits alloués à la défense. Les débats devraient s’intensifier dans les prochaines semaines, alors que le gouvernement présentera ses premières mesures concrètes.

La nomination de Rob Jetten marque un tournant générationnel à la tête du pays, mais elle ouvre aussi une période d’incertitude politique. La stabilité de l’exécutif dépendra de sa capacité à bâtir des compromis durables dans un Parlement où les équilibres restent précaires.