Une attaque russe dans la région d’Odessa fait deux morts et trois blessés

Une attaque russe menée dans la nuit de dimanche à lundi dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, a fait deux morts et trois blessés, ont indiqué les services d’urgence ukrainiens et un responsable gouvernemental.

Selon les autorités, un drone russe s’est écrasé sur une aire de repos pour camions, provoquant un incendie. Les deux victimes ont été tuées sur place. Les trois blessés ont été pris en charge par les secours.

Les services d’urgence ont précisé que l’impact avait causé d’importants dégâts matériels et déclenché un feu qui a nécessité l’intervention des pompiers pendant plusieurs heures. Des images diffusées par les autorités montrent des bâtiments endommagés et des équipes de secours à l’œuvre dans l’obscurité.

La région d’Odessa, qui borde la mer Noire, est régulièrement ciblée par des frappes russes, notamment à l’aide de drones et de missiles. Les infrastructures civiles et énergétiques figurent parmi les cibles fréquentes depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de combats persistants et de tensions accrues, alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit n’ont pas abouti à des avancées significatives.