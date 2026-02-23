Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan après la mort de cinq soldats dans des affrontements

Le Tchad a décidé de fermer sa frontière orientale avec le Soudan après des affrontements survenus durant le week-end et liés à la guerre civile soudanaise, qui ont coûté la vie à cinq soldats tchadiens, ont indiqué lundi deux sources à Reuters.

Selon ces sources, les violences se sont produites dans une zone frontalière marquée par des incursions et des tensions récurrentes depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023, opposant l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR), une puissante milice paramilitaire.

Le conflit soudanais a déjà débordé à plusieurs reprises sur le territoire tchadien, provoquant des victimes et des dégâts matériels. L’est du Tchad accueille également des centaines de milliers de réfugiés fuyant les combats au Darfour et dans d’autres régions soudanaises.

Un responsable tchadien a confirmé à Reuters la fermeture de la frontière, sans préciser la durée de la mesure. Cette décision vise à renforcer la sécurité dans une zone instable où les forces tchadiennes sont régulièrement confrontées à des groupes armés traversant la frontière poreuse.

La fermeture pourrait compliquer davantage la situation humanitaire dans la région, alors que les échanges commerciaux et les mouvements de populations entre les deux pays sont déjà fortement perturbés par près de trois ans de guerre au Soudan.