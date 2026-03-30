Pakistan–Afghanistan : nouveaux affrontements à la frontière sur fond de tensions diplomatiques

Des échanges de tirs nourris ont opposé les forces du Pakistan et de Afghanistan, quelques jours seulement après l’annonce d’une trêve temporaire, ravivant les tensions dans une région déjà instable.

Selon les autorités des deux pays, les affrontements ont éclaté dimanche le long de la frontière, sans que les circonstances exactes ni le bilan précis ne soient immédiatement connus.

Cette escalade intervient à un moment particulièrement sensible pour Islamabad, qui se prépare à jouer un rôle diplomatique clé en accueillant d’éventuels pourparlers entre les États-Unis et l’Iran.

Le même jour, le Pakistan recevait déjà des puissances régionales pour discuter d’une désescalade du conflit au Moyen-Orient, soulignant son rôle croissant comme plateforme de médiation dans la crise.

Ces nouveaux affrontements mettent en lumière la fragilité des accords de cessez-le-feu entre les deux voisins, régulièrement confrontés à des violences transfrontalières liées à des groupes armés et à des différends sécuritaires persistants.

Pour Islamabad, cette situation représente un défi majeur : maintenir la stabilité à ses frontières tout en cherchant à s’imposer comme un acteur diplomatique central dans un contexte régional explosif.

Alors que les tensions restent vives, ces incidents pourraient compliquer les efforts de médiation et fragiliser davantage l’équilibre déjà précaire dans cette zone stratégique.