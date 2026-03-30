Moyen-Orient : Israël fait face à une nouvelle attaque venue du Yémen, le conflit s’élargit

Le conflit au Moyen-Orient franchit une nouvelle étape avec une deuxième attaque signalée depuis le Yémen contre Israël, selon l’armée israélienne, alors que les tensions régionales continuent de s’intensifier.

Les autorités israéliennes affirment que plusieurs vagues de missiles ont été lancées par Iran, tandis que deux drones en provenance du Yémen ont été interceptés tôt lundi matin.

Cette attaque marque une implication accrue des rebelles houthis, soutenus par l’Iran, qui ont rejoint le conflit en lançant des frappes contre Israël, élargissant ainsi le théâtre des opérations à une nouvelle zone géographique.

L’entrée en scène du Yémen souligne la dimension régionale croissante du conflit, désormais impliquant plusieurs acteurs indirects et augmentant les risques d’escalade généralisée.

Face à ces menaces, l’armée israélienne poursuit ses opérations, notamment en ciblant des infrastructures liées à l’Iran, dans une logique de riposte et de dissuasion.

Cette multiplication des fronts complique davantage la situation sécuritaire et alimente les inquiétudes internationales quant à une extension durable du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient.

Alors que les frappes se succèdent et que de nouveaux acteurs entrent en jeu, les perspectives de désescalade apparaissent de plus en plus incertaines, faisant craindre une aggravation des violences dans les semaines à venir.