Guerre en Iran : l’Australie presse Trump de clarifier ses objectifs

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a appelé le président américain Donald Trump à préciser les objectifs de la guerre en Iran, exprimant ses inquiétudes face à l’escalade du conflit au Moyen-Orient.

S’exprimant devant la presse à Canberra, Anthony Albanese a insisté sur la nécessité d’obtenir « plus de clarté » sur la stratégie américaine, tout en appelant à une désescalade rapide des tensions.

« Je souhaite plus de clarté quant aux objectifs de la guerre et je souhaite une désescalade », a-t-il déclaré, soulignant les préoccupations croissantes de ses alliés face à un conflit qui s’étend à l’ensemble de la région.

Depuis les premières frappes, la situation s’est considérablement détériorée, avec des répercussions majeures sur la sécurité régionale et les marchés énergétiques mondiaux.

La mort du guide suprême iranien Ali Khamenei lors des premières attaques a marqué un tournant dans le conflit, accentuant encore les tensions et les incertitudes sur la suite des opérations.

Canberra, allié clé de Washington, cherche à comprendre la trajectoire stratégique de cette guerre, alors que ses conséquences économiques et sécuritaires se font sentir bien au-delà du Moyen-Orient.

L’Australie, comme d’autres partenaires occidentaux, redoute notamment une aggravation de la crise énergétique mondiale, déjà fortement impactée par les perturbations de l’approvisionnement.

Cette prise de position illustre les interrogations croissantes au sein des alliés des États-Unis, confrontés à un conflit aux contours encore flous et aux implications potentiellement durables sur l’équilibre géopolitique mondial.