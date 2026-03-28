Mystère en mer : deux voiliers humanitaires disparus entre le Mexique et Cuba, les recherches se poursuivent

Deux voiliers transportant de l’aide humanitaire entre le Mexique et Cuba restent introuvables, ont indiqué vendredi les garde-côtes américains, plongeant les autorités et les organisateurs du convoi dans l’inquiétude. Les navires, baptisés Friendship et Tigger Moth, faisaient partie d’une initiative solidaire visant à acheminer des fournitures essentielles vers l’île caribéenne.

Selon les Garde côtière des États-Unis, les opérations de recherche sont toujours « en cours ». L’agence américaine a précisé avoir été informée de la disparition des deux bateaux, tout en indiquant ne pas avoir reçu de demande d’assistance officielle pour les opérations de sauvetage, actuellement menées conjointement par le Mexique et Cuba.

Un temps, des informations contradictoires ont circulé. Plus tôt dans la journée, un porte-parole des garde-côtes avait affirmé que les voiliers étaient arrivés à destination en toute sécurité, avant de revenir sur cette déclaration et de la qualifier d’erronée auprès de Reuters. Cette confusion a contribué à accentuer l’incertitude autour du sort des embarcations.

Les deux voiliers participaient à la flottille « Nuestra America Convoy », un effort coordonné par des militants pour livrer de la nourriture, des médicaments, du lait infantile et d’autres produits de première nécessité à Cuba. Cette initiative intervient dans un contexte de fortes tensions économiques sur l’île.

Le pays est confronté à une aggravation des pénuries, notamment en raison des restrictions américaines sur les livraisons de pétrole et d’autres ressources. Cette situation a entraîné des coupures d’électricité répétées et contraint les autorités cubaines à rationner certains services essentiels.

Alors que les recherches se poursuivent, l’absence de nouvelles des deux voiliers alimente les inquiétudes quant à la sécurité de l’équipage et à l’issue de cette mission humanitaire. Les autorités des pays concernés restent mobilisées, dans l’espoir de retrouver rapidement les embarcations disparues.