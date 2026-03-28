Libre-échange : le Canada accélère pour conclure un accord stratégique avec le Mercosur dès l’automne

Le Canada espère conclure un accord de libre-échange avec le Mercosur d’ici l’automne, dans un contexte de relance des négociations avec le bloc sud-américain. Le ministre canadien du Commerce international, Maninder Sidhu, a affiché vendredi son optimisme quant à l’aboutissement rapide des discussions.

S’exprimant en marge d’une conférence ministérielle de Organisation mondiale du commerce à Yaoundé, au Cameroun, Maninder Sidhu a indiqué que le rythme des négociations allait être accéléré. « Nous espérons pouvoir en avoir toutes les six semaines environ et parvenir à un accord d’ici l’automne », a-t-il déclaré, évoquant un objectif partagé avec les partenaires du Mercosur.

Le ministre a précisé avoir multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs pays du bloc, notamment l’Argentine et le Paraguay. D’autres discussions étaient prévues avec le Brésil et l’Uruguay en marge de la réunion de l’OMC, l’éventuel accord commercial étant au cœur des échanges entre les différentes délégations.

Le Mercosur, qui regroupe plusieurs grandes économies d’Amérique du Sud, représente un partenaire stratégique pour Ottawa. Un accord permettrait de renforcer les échanges commerciaux, d’ouvrir de nouveaux marchés et de diversifier les partenariats économiques du Canada dans un contexte international marqué par des tensions commerciales et géopolitiques.

Selon des informations précédemment rapportées, un responsable du gouvernement argentin a évoqué une possible signature de l’accord dès septembre ou octobre, soit environ un an après la reprise officielle des négociations. Ce calendrier ambitieux reflète la volonté des deux parties d’aboutir rapidement à un compromis.

« Nous sommes très ambitieux. Je pense que nous pouvons y arriver », a insisté Maninder Sidhu, soulignant la dynamique positive des discussions. Si elles aboutissent, ces négociations pourraient marquer une étape importante dans le renforcement des liens économiques entre le Canada et l’Amérique du Sud.