Face à la guerre avec l’Iran, l’ONU lance un plan d’urgence pour sécuriser le détroit d’Ormuz

Les Nations unies ont annoncé la création d’un groupe de travail chargé de concevoir un mécanisme visant à maintenir le flux du commerce maritime à travers le détroit d’Ormuz, artère stratégique du commerce mondial, alors que la guerre avec l’Iran menace de perturber gravement les échanges internationaux.

Selon Organisation des Nations unies, les perturbations liées au conflit pourraient entraîner des pénuries alimentaires et aggraver des crises humanitaires à l’échelle mondiale. « Une action immédiate est essentielle pour atténuer ces conséquences », a déclaré le porte-parole de l’organisation, Stéphane Dujarric.

Le projet sera piloté par Jorge Moreira da Silva, sous-secrétaire général de l’ONU et directeur exécutif du Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets. L’objectif est d’élaborer un dispositif opérationnel permettant de sécuriser le passage des navires commerciaux dans cette zone hautement sensible.

Le mécanisme envisagé s’inspirera d’initiatives précédentes mises en place par l’ONU dans des contextes de crise, notamment l’accord sur les exportations de céréales en mer Noire pour l’Ukraine, ainsi que des dispositifs humanitaires déployés à Gaza. Ces précédents ont permis de maintenir certains flux essentiels malgré des conflits actifs.

Le groupe de travail doit désormais entrer en contact avec les États membres concernés afin de définir les modalités concrètes de mise en œuvre. L’ONU espère obtenir un soutien large des pays impliqués, en particulier pour limiter l’impact sur les populations déjà fragilisées par les conséquences économiques et humanitaires du conflit.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du commerce mondial d’hydrocarbures et de marchandises, est considéré comme un point névralgique. Toute perturbation durable dans cette zone pourrait avoir des répercussions majeures sur l’économie mondiale, accentuant les tensions sur les marchés et aggravant les crises alimentaires dans les régions les plus vulnérables.