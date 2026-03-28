Tensions dans le Golfe : des navires chinois font demi-tour dans le détroit d’Ormuz malgré les garanties de l’Iran

Deux porte-conteneurs chinois ont renoncé à quitter le Golfe en passant par le détroit d’Ormuz, illustrant la nervosité persistante des acteurs du transport maritime malgré les assurances de sécurité fournies par l’Iran. Selon des données de suivi des navires, ces bâtiments ont fait demi-tour vendredi alors qu’ils tentaient de franchir ce passage stratégique.

Ces décisions interviennent alors que Téhéran a multiplié les garanties auprès de certains pays, affirmant que la navigation dans la zone resterait sûre malgré la guerre en cours. Toutefois, ces assurances peinent à convaincre pleinement les compagnies maritimes, qui restent prudentes face aux risques d’escalade militaire dans cette voie essentielle au commerce mondial.

Parmi les acteurs concernés figure COSCO, géant chinois du transport maritime. L’entreprise a récemment repris les réservations pour des destinations dans le Golfe, signe d’une volonté de maintenir une activité commerciale malgré les tensions. Mais les mouvements observés montrent que les opérateurs restent prêts à modifier leurs itinéraires à la moindre alerte.

Le détroit d’Ormuz constitue un point de passage clé pour le transport de pétrole et de marchandises à l’échelle mondiale. Toute perturbation ou menace sur cette route maritime peut avoir des répercussions immédiates sur les chaînes d’approvisionnement et les marchés énergétiques internationaux.

Dans ce contexte, les échanges commerciaux iraniens restent en grande partie exemptés de restrictions, ce qui incite certains acteurs à poursuivre leurs activités. Néanmoins, l’incertitude liée au conflit continue de peser sur les décisions des transporteurs, tiraillés entre impératifs économiques et préoccupations sécuritaires.

Le fait que des navires choisissent de rebrousser chemin malgré les garanties officielles souligne la fragilité de la situation dans le Golfe. Alors que les tensions militaires persistent, la confiance des opérateurs maritimes apparaît comme un facteur déterminant pour la stabilité des flux commerciaux dans cette région stratégique.