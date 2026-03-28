Minerais stratégiques : le Congo se rapproche de la Chine sous la pression concurrente des États-Unis

La République démocratique du Congo et la Chine ont conclu un accord visant à renforcer leur coopération dans le secteur minier, au cœur d’une rivalité croissante entre grandes puissances pour l’accès aux ressources stratégiques africaines.

Cet accord consolide la position dominante de Pékin dans un pays qui constitue un pilier mondial de l’approvisionnement en minerais essentiels. Le Congo est en effet le premier producteur de cobalt au monde et dispose également de vastes réserves de cuivre, de lithium et de coltan, indispensables à la fabrication de batteries et à la transition énergétique.

Les entreprises chinoises occupent déjà une place centrale dans ce secteur. Des groupes majeurs comme CMOC, ainsi que d’autres acteurs industriels chinois, sont fortement implantés dans l’exploitation des ressources congolaises. Par ailleurs, la Chine est également le principal créancier bilatéral du pays, renforçant son influence économique.

Dans ce contexte, les États-Unis intensifient leurs efforts pour proposer des accords alternatifs à Kinshasa, cherchant à réduire la domination chinoise sur ces ressources stratégiques. Washington, comme d’autres puissances, considère ces minerais comme essentiels pour les technologies de pointe et les véhicules électriques.

Le président congolais Félix Tshisekedi semble toutefois privilégier une stratégie d’équilibre, en multipliant les partenariats afin de diversifier les risques et maximiser les bénéfices pour son pays. Cette approche vise à éviter une dépendance excessive à une seule puissance.

Cette compétition internationale pour les ressources du Congo s’inscrit dans une dynamique globale où les minerais critiques deviennent des leviers géopolitiques majeurs. L’accès à ces matières premières est désormais au cœur des stratégies industrielles et énergétiques des grandes économies.

Alors que la demande mondiale continue de croître, la République démocratique du Congo apparaît plus que jamais comme un terrain clé de rivalités économiques et diplomatiques. L’issue de cette compétition pourrait redessiner les équilibres du marché mondial des ressources stratégiques.