Migration : la Pologne prolonge ses contrôles aux frontières avec l’Allemagne et la Lituanie jusqu’à l’automne

La Pologne a annoncé la prolongation de ses contrôles aux frontières avec l’Allemagne et la Lituanie pour une durée de six mois, soit jusqu’au 1er octobre, dans un contexte de préoccupations persistantes liées à l’immigration clandestine.

Cette décision, confirmée par le ministère polonais de l’Intérieur, s’inscrit dans la continuité des mesures temporaires mises en place en juillet dernier. Varsovie avait alors rejoint plusieurs autres pays de l’Union européenne ayant réintroduit des contrôles aux frontières internes, malgré le principe de libre circulation au sein de l’espace européen.

Selon les autorités polonaises, cette prolongation vise à « lutter contre l’immigration clandestine et assurer la sécurité intérieure ». Le gouvernement met en avant la nécessité de maintenir une vigilance accrue face aux flux migratoires jugés irréguliers.

Ces contrôles concernent notamment des axes routiers stratégiques, où des files de camions et de véhicules ont déjà été observées en raison des vérifications renforcées. Cette situation pourrait continuer à perturber les échanges commerciaux et la circulation transfrontalière dans les mois à venir.

La décision de Varsovie reflète une tendance plus large au sein de l’Union européenne, où plusieurs États membres ont temporairement rétabli des contrôles aux frontières face aux défis migratoires et sécuritaires. Elle relance toutefois le débat sur l’équilibre entre sécurité nationale et libre circulation.

Alors que la mesure est prolongée jusqu’à l’automne, son évolution dépendra de la situation migratoire dans la région et des discussions au niveau européen. En attendant, la Pologne entend maintenir une ligne ferme pour contrôler ses frontières et limiter les entrées irrégulières sur son territoire.