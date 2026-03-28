Choléra : la guerre avec l’Iran bloque l’aide vitale destinée à l’Afrique et fait craindre une catastrophe sanitaire

La guerre contre l’Iran provoque des perturbations inattendues aux conséquences potentiellement dramatiques : des stocks essentiels de médicaments et de vaccins contre le choléra destinés à plusieurs pays africains sont actuellement bloqués à Dubaï, selon des responsables humanitaires.

Ces fournitures, cruciales pour prévenir des épidémies, devaient être prépositionnées avant le début de la saison des pluies, période à haut risque pour la propagation de cette maladie. Des pays comme le Tchad et le Soudan, particulièrement vulnérables, pourraient ainsi se retrouver sans moyens suffisants pour contenir de potentielles flambées.

L’Organisation mondiale de la santé et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont confirmé que certaines de leurs réserves africaines de vaccins contre le choléra sont immobilisées dans des entrepôts aux Émirats arabes unis. Cette situation complique considérablement la logistique humanitaire.

La fermeture du détroit d’Ormuz, point stratégique du commerce mondial, a fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement. Les organisations humanitaires tentent désormais de contourner ces blocages en recourant au transport aérien, mais les coûts ont explosé, avec une hausse d’environ 70 % des tarifs du fret.

Ces kits médicaux sont essentiels : ils permettent de mettre en place rapidement des structures de soins d’urgence capables de traiter des milliers de patients. Ils contiennent notamment des solutions de réhydratation ainsi que du chlore, utilisé pour purifier l’eau et limiter la propagation de la maladie.

Face à cette situation, les organisations internationales envisagent également d’acheter des stocks de remplacement, mais ces solutions prennent du temps et risquent de ne pas compenser totalement les retards accumulés.

Alors que la saison des pluies approche, ces blocages font craindre une aggravation des crises sanitaires dans des régions déjà fragiles. La guerre au Moyen-Orient démontre ainsi ses répercussions bien au-delà de la zone de conflit, menaçant directement des populations vulnérables en Afrique.