« Soyons précis » : Matignon lance son propre compte de fact-checking et commence par corriger le Medef

Le gouvernement se lance officiellement dans le fact-checking. En pleine bataille autour du budget 2027, les services de Matignon ont créé sur X un compte baptisé « Soyons précis », chargé de répondre aux informations que l’exécutif considère comme « fausses ou trompeuses ». Pour sa première intervention, le nouvel outil gouvernemental s’est directement attaqué aux chiffres avancés par Patrick Martin, président du Medef.

La promesse affichée est simple : « Budget, réforme, action publique. On lit les textes, on vérifie les chiffres, on source. » Matignon assure vouloir « rétablir les faits, directement et rapidement » à partir de données vérifiables et de documents officiels. Chaque publication doit suivre une mécanique volontairement simple : une affirmation contestée, une correction, des chiffres et les sources utilisées.

Patrick Martin, première cible de « Soyons précis »

Le compte n’a pas choisi un opposant politique pour sa première vérification, mais le patron du Medef. Patrick Martin affirme que les entreprises supporteront 20 milliards d’euros de prélèvements supplémentaires en cumulant des mesures déjà actées en 2026 et celles prévues pour 2027. Réponse de Matignon : « C’est faux ». Le gouvernement chiffre à 6,5 milliards d’euros l’effort supplémentaire demandé aux entreprises en 2027, soit « trois fois moins ».

Autre désaccord : les allègements de cotisations patronales. Patrick Martin évoque une réduction de 8 milliards d’euros. « Soyons précis » répond que le barème des allègements est en partie gelé, mais qu’« un gel n’est pas une baisse », et chiffre la diminution effective à 2,8 milliards d’euros. Le compte conteste également un autre chiffre de 8 milliards concernant les économies perdues avec la suspension de la réforme des retraites, évaluant pour sa part son coût à 1,4 milliard en 2027. Matignon affirme s’appuyer notamment sur le Haut Conseil des finances publiques et les textes budgétaires.

Fact-checking ou nouvel outil de communication gouvernementale ?

Matignon prend soin de définir les limites de son nouvel instrument. « Ce compte n’est ni un second compte du Premier ministre ni un espace de commentaire politique général », assurent les services de Sébastien Lecornu. Il aurait vocation à intervenir uniquement lorsqu’une « erreur factuelle peut être objectivement établie », avec l’ambition revendiquée de favoriser un débat budgétaire reposant sur des chiffres exacts.

La création d’un compte de vérification directement administré par le pouvoir exécutif soulève néanmoins une question évidente : le gouvernement devient à la fois acteur du débat budgétaire et producteur de ses propres « corrections ». Dans le cas du Medef, une partie du désaccord tient d’ailleurs au périmètre temporel retenu : Patrick Martin additionne des mesures déjà décidées en 2026 et celles prévues pour 2027, tandis que Matignon met notamment en avant « l’effort supplémentaire prévu en 2027 ». Comparer les deux montants exige donc de regarder précisément ce que chacun inclut dans son calcul.

À quelques jours de l’entrée du budget dans le dur de la discussion parlementaire, « Soyons précis » constitue ainsi un nouvel outil dans la stratégie de communication de Sébastien Lecornu. Après les controverses sur le montant réel de l’effort budgétaire, les retraites, les entreprises ou les collectivités, Matignon entend désormais répondre directement et publiquement aux chiffres qu’il juge erronés.