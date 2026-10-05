Mobilisation lycéenne : des députés écologistes appellent les parents à rejoindre les cortèges « en blanc »

À la veille de la nouvelle journée de mobilisation lycéenne, plusieurs députés écologistes appellent les parents à descendre eux aussi dans la rue. Pouria Amirshahi, Danielle Simonnet et Léa Balage El Mariky proposent aux adultes d’accompagner les jeunes mardi en portant un signe distinctif blanc afin d’afficher leur volonté d’encadrer pacifiquement les cortèges.

« Darons, daronnes, toutes et tous en blanc pour nos jeunes » : les parlementaires proposent aux parents de porter un casque, un brassard ou tout autre signe blanc. L’objectif revendiqué est de rendre immédiatement identifiables les adultes venus accompagner les manifestations et de contribuer à éviter les violences.

La gauche multiplie les initiatives avant mardi

Pouria Amirshahi a parallèlement vivement mis en cause Laurent Nuñez. Le député juge le ministre de l’Intérieur « personnellement responsable » d’une « escalade terrifiante » et accuse le gouvernement de suivre une « stratégie délibérée de faire peur ». Ces propos constituent des accusations politiques et ne correspondent pas à l’établissement d’une responsabilité juridique du ministre.

L’initiative des députés écologistes s’inscrit dans une mobilisation désormais plus large de la gauche autour des cortèges lycéens. Jean-Luc Mélenchon avait déjà proposé que des adultes portant des « casques » ou « brassards blancs » entourent les manifestations. Olivier Faure a, de son côté, annoncé que le Parti socialiste mettrait son service d’ordre à la disposition des organisations de jeunesse.

Après la grave blessure d’un lycéen à Lens lundi, plusieurs responsables politiques ont également annoncé leur présence mardi.